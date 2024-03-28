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علوم الدار

عبدالله بن عواد النعيمي: عطاء زايد لم يعرف الحدود

عبدالله بن عواد النعيمي
29 مارس 2024 03:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يعرف الحدود، وامتد لكل بقاع الأرض. 
وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «نستذكر في هذا الشهر المبارك أعمال الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الحاضر دوماً بإرثه العظيم في العطاء الذي لم يعرف حدوداً وامتد إلى كل بقاع الأرض». 
وأضاف معاليه قائلاً: «تعلمنا من الوالد زايد جيلاً بعد جيل أن نستثمر ما وهبنا الله وخصنا به في الإمارات من نعم وخيرات لتكون في خدمة الإنسان وتخفيف معاناته أينما وجد من دون تمييز بين عرق أو دين، واليوم نمضي بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بذات القيم في نشر الخير والعطاء كي تظل الإمارات عاصمة للتسامح والعطاء والعمل الإنساني».

عبدالله النعيمي
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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