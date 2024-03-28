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علوم الدار

زكي نسيبة: «يوم زايد للعمل الإنساني» احتفال بنهج أصيل

زكي نسيبة
29 مارس 2024 03:32

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكّد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفال دولة الإمارات بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» هو احتفال بنهج وإرث إنساني أصيل نشأ عليه الآباء والأجداد.
وقال معاليه إن «يوم زايد للعمل الإنساني» هو احتفاء بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وحافظت عليها خلال مسيرتها الرائدة التي قادتها إلى مصّاف دول العالم لتكون نموذجاً عالمياً في مبادئ ومبادرات الإنسانية النبيلة، ومصدر إلهام تسعى مُعظم الدول والمجتمعات إلى السير عليه والاقتداء به.
وأوضح: نفتخر جميعاً بأن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان مثالاً للإنسانية، نجح في تحويل العمل الإنساني في دولة الإمارات إلى أسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال، وكان رمزاً من الرموز التي ترسم حقيقة يصعب تلخيصها في كلمات، وبذلك تمكّن، مع أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وبقية حكّام الإمارات، من تأسيس دولة يُشار إليها بالبنان، وصياغة هويتها الوطنية المُتفرّدة، وبنائها على عدد من القيم الإنسانية النبيلة».
وقال معاليه، إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل هذا الإرث الإنساني العظيم في أروع صوره، من خلال السير على نهج الوالد المؤسس، طيب الله ثراه.

الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
زكي نسيبة
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