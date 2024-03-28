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سالم بن خالد القاسمي: الإمارات عون وسند

سالم بن خالد القاسمي
29 مارس 2024 03:32

أبوظبي (الاتحاد) 

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «يجسّد يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في تاريخ دولتنا وأمتنا، فهو يوم نستذكر فيه مآثر القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، والقيم النبيلة التي غرسها في نفوس أبناء هذا المجتمع، وكرّسها لبناء دولة قويّة، مدعّمة بالتسامح والبذل والعطاء، وهي القيم التي باتت تتسم بها دولتنا في شتى المحافل الإقليمية والدولية، لتبقى بلادنا عوناً وسنداً للإنسان أينما وجد، ومن دون تفرقة أو تمييز».
وتابع معاليه: «لقد رسّخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، برؤيته القيادية الحكيمة والأبويّة الحانية، مفهوم العطاء ليكون ثقافة مجتمعية لدى جميع أبناء الوطن، وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال وتتشاركه، فدولتنا اليوم وانسجاماً مع هذه القيم الأصيلة تصل بمساعداتها وأياديها البيضاء إلى مختلف دول العالم وشعوبها المحتاجة والمتأثرة، كما تتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم نسبة لمستوى دخلها القومي. فهذه المناسبة المهمّة والعزيزة على قلوب الجميع تأتي لتذكّرنا بأن العطاء هو المنطلق الرئيس للرفعة والتقدّم، فالشعور بالآخرين وملامسة همومهم، ومدّ يد العون لهم في شتى مجالات الحياة وتقلبّاتها، تمثّل صفات تعكس مكارم الأخلاق، ومدى رفعة وتقدّم الدول».
وأكد معاليه أن يوم زايد للعمل الإنساني هو مناسبة لمواصلة السير على نهجه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومواصلة ثقافة العطاء والبذل والتسامح التي هي من سمات ديننا الإسلامي وثقافتنا الإماراتية الأصيلة.

سالم بن خالد القاسمي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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