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علوم الدار

هالة بدري: العمل الخيري ثقافة متأصلة

هالة بدري
29 مارس 2024 03:32

دبي (الاتحاد)

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أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يُبرز سجل الدولة الحافل بالعطاء، وما يتمتع به المجتمع المحلي من قيم أصيلة.  وقالت:«يشكل العمل الخيري ثقافة متأصلة في مجتمعنا أرسى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، وفي هذه المناسبة نستلهم سيرته وجهوده في تعزيز حب العطاء في نفوس أبناء المجتمع، ونحتفي بتجربته الرائدة في مجال العمل الإنساني، حيث تمكنت الإمارات بفضله من عبور حدود المنطقة ومد أياديها البيضاء لإغاثة المحتاجين في كافة بقاع الأرض، وأصبحت مثالاً يحتذى به في التضامن والتكافل بفضل مشاريعها ومبادراتها النوعية التي جعلت منها رمزاً للعطاء».

يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
هالة بدري
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