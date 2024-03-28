أمل العفيفي: أيادي زايد البيضاء تنشر الخير

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أن ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خير وعطاء للإنسانية جعل منه رائداً في هذا المجال على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فقد سجل «الشيخ زايد» بعطائه السخي نموذجاً فريداً على مستوى البشرية كافة، حيث توجه خيره وعطاؤه إلى الإنسان في مختلف ربوع العالم من دون النظر للون أو الدين أو الجنس أو العقيدة أو القومية، فالإنسان هو هدف «زايد الخير» وأياديه البيضاء التي تنشر الخير والازدهار في ربوع العالم.