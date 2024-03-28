خولة الملا: «يوم زايد للعمل الإنساني» احتفاء برسالة نبيلة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة، والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعراض مسيرته الغنية بالعمل الخيري، والاحتفاء بالرسالة النبيلة التي تبناها ثم حملها أبناء الإمارات الذين يواصلون نهج زايد الخير، ويجسدونه بمبادرات ذات أثر كبير يحدث الفارق في خريطة العمل الإنساني عالميا، ويعكس قيم العطاء التي لا تنضب من خلال تسيير قوافل الإغاثة التي تجوب العالم وتغيث الملهوفين والمتضررين من الكوارث أينما كانوا وعلى اختلاف ثقافاتهم. وأضافت: إن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد على استدامة مسيرة العمل الخيري والإنساني التي أطلقها مؤسس الإمارات، فضلاً عن تدارس هذا الإرث العظيم الذي خلّفه لنا قائد متفرد كان سابقاً لعصره بفكره وحكمته وبحبه للعطاء ومبادراته التي لا تزال شواهدها قائمة حتى الآن.