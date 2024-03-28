آمنة الضحاك: بناء مستقبل مستدام

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعكس نهج الإمارات وأسمى المبادئ التي قامت عليها كنموذج للعطاء اللامحدود، وحرصها على مد يد العون لكل شعوب العالم.

وقالت معاليها: «بفضل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اقترن اسم دولة الإمارات بفعل الخير والتعاون والإخاء والتسامح. وفي ظل القيادة الرشيدة، تستمر الإمارات في ترسيخ فعل الخير كنهج من خلال مساعدة الشعوب على النمو والازدهار والتطور». وأضافت معاليها: «تترك الإمارات كل عام بصمتها في حياة العديد من المجتمعات حول العالم، ولاسيما من خلال مساعدة تلك المجتمعات على بناء مستقبل مستدام.. وتزخر الكثير من الدول بمشاريع الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من الجهود التي قامت بها دولة الإمارات بالتعاون مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية المعنية».