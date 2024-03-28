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علوم الدار

ميثاء الشامسي: إرساء منهج الخير

ميثاء الشامسي
29 مارس 2024 03:33

أبوظبي (وام) 

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قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة إن دولة الإمارات تحتفي في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام بيوم زايد للعمل الإنساني اليوم الذي تتجلى فيه أسمى معاني العطاء في مسيرة مؤسس دولتنا وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كرس حياته في خدمة شعبه ووطنه والإنسانية جمعاء.
وأضافت معاليها في كلمة لها بهذه المناسبة : «لقد أرسى المغفور له منهج العطاء وعمل الخير في أبناء دولة الامارات والذي يعد برنامجاً مستداماً لقيادتنا الرشيدة وفي مقدمة أولوياتها الإنسانية، ليس على صعيد الوطن وما يحظى به على امتداد إماراته من صور رائعة على صعيد المواقف الإنسانية بشتى أشكالها وتعدد مجالاتها، وإنما غدت الإمارات المثال الذي يحتذى به في العالم لتسجيلها أعلى المعدلات في نسبة المساعدات الإنسانية عالمياً .. رحم الله زايد الخير وزاد الإمارات خيراً وعزاً ورفعة».

يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
ميثاء الشامسي
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