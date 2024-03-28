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لطيفة بنت محمد: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة تتجسّد فيها قيم العطاء والتسامح

لطيفة بنت محمد: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة تتجسّد فيها قيم العطاء والتسامح
29 مارس 2024 03:35

دبي (الاتحاد) 

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعضو مجلس دبي، أهمية يوم زايد للعمل الإنساني كمناسبة سنوية استثنائية تتجسّد فيها قيم العطاء والتسامح، ووقفة يستذكر فيها العالم الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده في ميادين البذل والعطاء، وقالت: «أسّس الشيخ زايد منظومة متكاملة لعمل الخير، وأسهمت رؤيته في تعزيز قيم الرحمة والتكافل، وجعل من قلبه وطناً للجميع، فأصبح رمزاً للإنسانية وعوناً للمحتاجين، ووصلت عطاءاته إلى مختلف الدول والقارات، وتحوّل الـ 19 من رمضان إلى يوم تاريخي يكرّس مبادئ الإنسانية وقيم الخير».
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد إلى أن نهج زايد الخير تأصل في نفوس أبنائه، حتى أصبح نهجاً تنموياً أصيلاً ومستداماً في ثقافة مجتمع الإمارات وقيادتها الرشيدة، فها هي الدولة تواصل مسيرتها الإنسانية وسيرها على خُطى مؤسسها وباني نهضتها، حتى أصبحت رائدة العمل الإنساني عالمياً.

لطيفة بنت محمد
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
يوم زايد للعمل الإنساني
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