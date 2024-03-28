خولة السويدي: ذكرى المؤسس حيّة في القلوب

أبوظبي (وام)

قالت حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، «إن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني يعكس التزام دولتنا بالقيم الإنسانية الراسخة التي غرسها فقيد الإنسانية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أبناء الإمارات والعالم أجمع وعمل على تعزيزها في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية وتشكيل هويتنا الوطنية التي لم تقتصر فقط على البذل والعطاء وإغاثة الملهوف ومد يد العون للمنكوب والمحروم موضحة أن كل إتقان للعمل وكل إبداع يمكن أن يفيد البشرية يعد عملاً إنسانياً نبيلاً».

وأضافت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة: «نستذكر في هذا اليوم بكل وفاء واعتزاز القيم الإنسانية التي رسخها الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي حرص على غرس قيم العطاء والتراحم ومدّ يد العون والمساعدة في نفوسنا وهي القيم الأصيلة والقواعد التي شكلت أساس انطلاق الدولة في عام 1971».