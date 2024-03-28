حميد الظاهري: دعائم البذل والإيثار

أبوظبي (الاتحاد)

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نستذكر في التاسع عشر من رمضان ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الوطن ورائد مسيرة التطور، الذي أرسى مع إخوانه من الآباء المؤسسين، رحمهم الله، دعائم العمل الإنساني لتشكل نموذجاً يحتذى به على الصعيدين المحلي والعالمي»

وتابع قائلاً، «نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني ما قدم المغفور له الشيخ زايد من دروس تحمل الكثير من القيم والمبادئ والمثل العليا في العطاء والبذل والإيثار، فقد كان وسيظل نموذجاً متفرداً في الخير، ومد يد العون لكل شعوب الأرض».