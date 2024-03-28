حمد الدرمكي: «يوم زايد للعمل الإنساني» يعزز القيم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم أن يوم زايد للعمل الإنساني يعزز القيم الإنسانية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحتفاء بالقيم الأصيلة التي زرعها الوالد المؤسس في نفوس وعقول أبناء الإمارات.

وقال، إن المناسبة تجسد قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل الإنساني، والحرص على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب، وأحد أهم المحطات في أجندة الأحداث السنوية في دولة الإمارات، للاحتفاء بمناقب وإنجازات الشيخ زايد رائد العمل الإنساني.