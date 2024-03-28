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علوم الدار

يوسف السركال: بناء مستقبل مستدام

يوسف السركال
29 مارس 2024 03:33

دبي (الاتحاد)

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعكس تراث العطاء والسخاء الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً ومثالاً يحتذى به في مجال العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها كان وسيبقى رمزاً للعطاء والإنسانية، حيث أثرى منهجه الحكيم والإنساني حياة الملايين حول العالم، مشدداً على أن هذه المناسبة تعتبر فرصة للتفكر في معاني العطاء والحرص على المساهمة في خدمة الإنسانية تحت راية القيادة الرشيدة التي تواصل العمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة.

يوسف السركال
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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