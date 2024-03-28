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علوم الدار

محمد سيف السويدي: التاريخ يخلد مآثر زايد الخير

محمد سيف السويدي
29 مارس 2024 03:32

أبوظبي (وام)

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نستذكر فيها السيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستلهم منها تجربته الاستثنائية في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة وترسيخها لدى شعب دولة الإمارات وشعوب العالم. 
وأشار إلى أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وضع الأسس المتينة لتتبوأ دولة الإمارات لسنوات عدة المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً إلى دخلها القومي، مؤكداً أن صندوق أبوظبي للتنمية يعمل ومن خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة على نهج الوالد المؤسس في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة لينعم الجميع بالتقدم والازدهار.

محمد سيف السويدي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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