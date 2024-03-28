طارق لوتاه: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة لاستحضار إرث العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يُعتبر يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة مهمة لأبناء الوطن لاستحضار إرث العطاء والخير الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتثمين الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في بناء مجتمع دولي يقوم على التراحم والتعاون، وتقدير رؤية قيادتنا الرشيدة في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «إن سيرة الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، تشكل مصدر إلهام، ومحفزاً لتجديد الالتزام بمواصلة العمل الإنساني، والسعي لتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تحمل الخير والعطاء للإنسان في شتى بقاع الأرض».