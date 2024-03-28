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علوم الدار

طارق لوتاه: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة لاستحضار إرث العطاء

طارق لوتاه
29 مارس 2024 03:33

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يُعتبر يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة مهمة لأبناء الوطن لاستحضار إرث العطاء والخير الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتثمين الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في بناء مجتمع دولي يقوم على التراحم والتعاون، وتقدير رؤية قيادتنا الرشيدة في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «إن سيرة الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، تشكل مصدر إلهام، ومحفزاً لتجديد الالتزام بمواصلة العمل الإنساني، والسعي لتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تحمل الخير والعطاء للإنسان في شتى بقاع الأرض».

طارق لوتاه
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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