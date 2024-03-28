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علوم الدار

محمد العلي: العمل الإنساني نهج إماراتي

محمد العلي
29 مارس 2024 03:32

أبوظبي (الاتحاد)

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، يشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والإخاء الإنساني العالمي التي تُعد أساس التعايش السلمي والتنمية المستدامة في عالم يموج بالتحديات. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز،: «إن الاحتفال بهذه المناسبة الإنسانية العالمية (يوم زايد للعمل الإنساني) يؤكد بجدارة واستحقاق ريادة دولة الإمارات وإنجازاتها الكبيرة، والواضحة في العمل الإنساني وجهود الإغاثة، التي تقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأكد أن العمل الإنساني بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً للإمارات وشعبها، سيراً على طريق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة، وهذا النهج صنع فارقاً عظيماً في مجال العمل الإنساني العالمي.

محمد العلي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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