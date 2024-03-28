محمد العلي: العمل الإنساني نهج إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، يشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والإخاء الإنساني العالمي التي تُعد أساس التعايش السلمي والتنمية المستدامة في عالم يموج بالتحديات. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز،: «إن الاحتفال بهذه المناسبة الإنسانية العالمية (يوم زايد للعمل الإنساني) يؤكد بجدارة واستحقاق ريادة دولة الإمارات وإنجازاتها الكبيرة، والواضحة في العمل الإنساني وجهود الإغاثة، التي تقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأكد أن العمل الإنساني بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً للإمارات وشعبها، سيراً على طريق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة، وهذا النهج صنع فارقاً عظيماً في مجال العمل الإنساني العالمي.