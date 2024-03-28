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علوم الدار

محمد البادي: زايد اسم مرادف للخير والإنسانية

محمد البادي
29 مارس 2024 03:33

أبوظبي (وام) 

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قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن المواقف الجليلة التي تسطرها الإمارات اليوم في ميادين البذل والعطاء والعمل الإنساني في كل بقاع الدنيا، وأياديها الممدودة بالخير التي تتجسد في أكثر من أربعين جهة مانحة ومؤسسة خيرية، كلها تستدعي منا جميعاً وقفة إجلال وتعظيم لرمز العطاء وفخر الإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضاف: في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر هذه المآثر الخالدة للراحل العظيم الذي أسست رؤيته الثاقبة لكل القيم الإنسانية، ورسخت في المجتمع الإماراتي مبادئ البذل والعطاء، حتى صار اسمه، طيب الله ثراه، عنواناً للإنسانية ومرادفاً للخير، وهو نهج تمضي عليه دولة الإمارات وتخلده قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فارس الخير والعطاء الذي يُضرب المثل بأياديه البيضاء. 

محمد حمد البادي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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