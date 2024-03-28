عبدالله المري: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة تُخلد ذكرى رجل الإنسانية

‎دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يعتبر مناسبة وطنية تُخلد ذكرى رجل الإنسانية والعطاء، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس اتحاد دولة الإمارات على أسمى معاني القيم العربية والإسلامية الأصيلة، ما أسهم في أن تكون الإمارات اليوم صاحبة اليد البيضاء العليا على المستوى العالمي في العمل الإنساني.

وقال معاليه، إن دولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم حكام الإمارات وأولياء العهود، تسير على خُطى الوالد المؤسس في العمل الإنساني، وإطلاق المبادرات الخيرية داخل الدولة وخارجها.. مبيناً أن هذا العطاء المستمر وغير المحدود جاء بفضل رؤية حكيمة لزايد الخير والعطاء.