سلطان بن طحنون: زايد رمز العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، إن مشاركة المكتب في احتفالات دولة الإمارات بهذا اليوم تأتي وفاءً وتخليداً لإرث القائد المؤسس، وتأكيداً على مواصلة نهجه في العطاء ومدّ يد العون لجميع الدول والشعوب من دون تمييز أو تفرقة، حيث يعتبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، رمزاً للعطاء الذي لا ينتهي برحيله بل تجده حاضراً في ثمار الخير التي أينعت في العديد من البلدان حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن مكتب «فخر الوطن»، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل مسيرة عمله الإنساني النبيل في احتضان أبطال الصفوف الأمامية وعائلاتهم من مختلف الدول والأديان والأطياف، واعتماد المزيد من المبادرات التي تضمن لهم المستقبل المُشرق.

وأضاف:«تُجسّد المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبنائه وأبناء شعبه علامة فارقة في مفاهيم العمل الإنساني والخير والعطاء».