السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن طحنون: زايد رمز العطاء

سلطان بن طحنون
29 مارس 2024 03:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، إن مشاركة المكتب في احتفالات دولة الإمارات بهذا اليوم تأتي وفاءً وتخليداً لإرث القائد المؤسس، وتأكيداً على مواصلة نهجه في العطاء ومدّ يد العون لجميع الدول والشعوب من دون تمييز أو تفرقة، حيث يعتبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، رمزاً للعطاء الذي لا ينتهي برحيله بل تجده حاضراً في ثمار الخير التي أينعت في العديد من البلدان حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن مكتب «فخر الوطن»، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل مسيرة عمله الإنساني النبيل في احتضان أبطال الصفوف الأمامية وعائلاتهم من مختلف الدول والأديان والأطياف، واعتماد المزيد من المبادرات التي تضمن لهم المستقبل المُشرق.
وأضاف:«تُجسّد المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبنائه وأبناء شعبه علامة فارقة في مفاهيم العمل الإنساني والخير والعطاء».

سلطان بن طحنون
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©