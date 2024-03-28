محمد بن فيصل القاسمي: «يوم زايد للعمل الإنساني» استذكار لمآثر القائد المؤسس

الشارقة (وام)

أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد تلاحم أبناء الإمارات حول القيادة الحكيمة لإحياء ذكرى رحيل مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستذكار مآثره الخيرة، والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرته الفريدة في العطاء والبذل، وإبراز دور دولة الإمارات الرائد في المشاريع الخيرية الإنسانية في كل أرجاء العالم.

وأضاف الشيخ محمد بن فيصل القاسمي في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتسليط الضوء على المبادئ السامية والقيم الأصيلة التي غرسها القائد المؤسس في نفوس أبناء الإمارات، وفرصة لتجديد العهد بمواصلة جهودنا في العمل الإنساني، سيراً على خطى «زايد الخير»، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي وضعت العمل الإنساني مبدأ رئيساً في المسار الاستراتيجي للدولة، مرسخة مكانة الإمارات عاصمة مستدامة للعمل الإنساني من خلال ما قدمته من مبادرات ومشاريع خيرية، أسهمت في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم.