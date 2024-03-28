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نهيان بن مبارك: الإمارات تفخر بإرث الوالد المؤسس

نهيان بن مبارك: الإمارات تفخر بإرث الوالد المؤسس
29 مارس 2024 03:34

أبوظبي (وام) 

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمر علينا في ظل ظروف وتحديات عالمية جسيمة، تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والتسامح والإنسانية، والدعم والمساندة للمحتاجين في كل مكان، ليظهر معدن الإمارات ونبل مقصدها والتزامها بالعطاء ومد الأيادي البيضاء للجميع دون تفرقة على أساس ديني أو اثني أو جنسية أو لون، وهو ما يؤكد أن إنسانية وعطاء قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعه كل أبناء وطننا الغالي، قبس من زايد الخير، بل هي غرس زايد فينا جميعاً.
جاء ذلك عقب احتفال وزارة التسامح والتعايش بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي تضمن العديد من الأنشطة، سواء على المستوى الداخلي أو بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المختلفة، وندوات «زايد نبع الخير» التي انطلقت بالتعاون مع العديد من الكُتاب والمفكرين الإماراتيين برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب مشاركة الوزارة في ملتقى «غرس زايد» تحت شعار «عشرون مضت وآثاره خالدة، جلسة حوارية بين جيلين».
وأضاف معاليه أن يوم زايد للعمل الإنساني سيظل فرصة لكل إماراتي ليعبر بعمله وقوله ومبادراته عن اعتزازه بالوالد المؤسس، وبما زرع فينا من قيم ومبادئ سامية، واحترام، وهو يحمل كل حب وتقدير تجاه الوالد والقائد والمؤسس الذي غيَّر التاريخ في هذه المنطقة والعالم، وترك لنا تراثاً نفخر به، وننهل من نبعه الذي لا ينضب، ووطناً نعتز بالانتساب إليه، ومستقبلاً نعمل من أجله جميعاً لكي تكون إمارات زايد في المقدمة دائماً.
وأوضح معاليه أنه عندما تمر علينا ذكرى زايد الخير، نشهد قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنظر للمستقبل، وتستمد قدرتها في العمل والإنجاز من قيم ومبادئ وتاريخ الوالد المؤسس، وتتحلى بصفاته، وتنهل من حكمته، وتحمل رؤية ثاقبة، وتجسد التزام سموه بتعزيز نهضة ومستقبل هذا الوطن، ومواطنيه كافة، جنباً إلى جنب مع المحافظة على قيمه وهويته ومبادئه وأخلاقه التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال معاليه إن إنسانية زايد الخير، ستظل فينا، وتتسع لتشمل العالم كله، وهي إنسانية يشهد لها العالم.

نهيان بن مبارك
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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