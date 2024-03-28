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91 ألف عداد مياه ذكي في الشارقة

91 ألف عداد مياه ذكي في الشارقة
29 مارس 2024 03:30

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 91.155 عداد مياه ذكياً في مختلف المناطق بمدينة الشارقة، وتستهدف الهيئة تركيب 125 ألف عداد مياه ذكي، خلال عام 2024، للاستفادة من مميزات العدادات الذكية التي توفر دقة عالية، مقارنةً بالعدادات التقليدية والقدرة على مراقبة دقيقة لاستهلاك المياه في المناطق. كما تتوفر في هذه العدادات إمكانية إرسال تنبيهات، لإخطار العملاء فور اكتشاف استهلاك مرتفع للمياه بشكل مفاجئ أو وجود تسرب، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد.
وأكد المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل في جميع مشروعاتها ومبادراتها في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بنية تحتية متطورة، والتحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، ويأتي مشروع تركيب عدادات المياه الذكية كإحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة، في إطار جهودها لتحقيق التحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية.وأشار إلى أن الخطة التي تنفذها الهيئة حالياً تتضمن استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات رقمية في ضاحية الرحمانية، الجرينة 1 و2، ومناطق النوف من 1 حتى 4، والممزر والخان الجديدة والخان الجديدة رقم 2 والناصرية، وسيتم العمل في بقية المناطق خلال الفترة القادمة.

العدادات الذكية
الإمارات
الشارقة
كهرباء الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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