عام الاستدامة يطلق مبادرة «خطوتك بصمتك»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من أهمية التوعية بالممارسات الصديقة للبيئة، أعلن «عام الاستدامة 2024»، الذي يقام هذا العام تحت شعار «قول وفعل» عن إطلاق «خطوتك بصمتك»، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تشجيع الأفراد والعائلات للخروج في جولات لممارسة رياضة المشي مع الجيران والأصدقاء في الأحياء بمختلف مناطق الدولة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز النشاط البدني والعقلي، وسبل التواصل الاجتماعي المستدام.

وعن المبادرة، قال عيسى السبوسي، مدير مشروع عام الاستدامة: «نأمل بأن نسهم في إلهام أفراد المجتمع كافة على اتخاذ قرارات مستدامة، حيث تشجع مبادرة ‘خطوتك بصمتك’ على اتباع نمط حياة محايد للكربون والتنقل المستدام، وتعزيز أصر الروابط الاجتماعية. وشهر رمضان الكريم هو أفضل وقت للبدء في هذه المبادرة المجتمعية».

وقال عبدالله الرميثي، عضو في شبكة «خبراء عام الاستدامة»: «إن انبعاثات الكربون الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين تُعتبر المصدر الثاني للتلوث في دولة الإمارات، ولذا فإن مبادرات مثل ‘خطوتك بصمتك’ لها قيمة كبيرة في تعزيز نمط حياة خالٍ من الكربون، إضافة إلى تشجيع الجمهور سواءً على ممارسة رياضة المشي أو للتسوق من المحلات القريبة أو قضاء الوقت وسط الطبيعة. وهناك أيضاً تطبيق ‘الهوية البيئية لدولة الإمارات’ وقد تم إطلاقه في عام 2023 في مؤتمر الأطراف كوب28، ويساعد سكان الدولة على مراقبة أثرهم الكربوني الناتج عن الأنشطة اليومية».