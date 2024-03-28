الإمارات: أهمية إعلاء روح التضامن والعمل الجماعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن العالم في حاجة أكثر من أي وقت مضى لإعلاء الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة والسعي نحو استدامة العمل الإنساني، وذلك خدمة للأجيال الحاضرة واللاحقة لاسيما في ظل الأعداد المتزايدة من البشر المتضررين من الأزمات.

وشاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد، والدورة 213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا.

وقالت الدكتورة سدرة المنصوري، في مداخله للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع «العمل الإنساني للأمم المتحدة: إلى أي مدى هو مستدام؟»، إن «مستقبل العمل الإنساني في تحدٍّ وجودي، فالعالم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعلاء الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة التي تلقي بظلالها السلبية على معظم شعوب العالم، والسعي نحو استدامة العمل الإنساني وذلك خدمة للأجيال الحاضرة واللاحقة لاسيما في ظل الأعداد المتزايدة من البشر المتضررين من الأزمات أو المعرضين لها، وفي ذات الوقت الاستعداد والتأهب لمستقبل يحمل الكثير من المتغيرات والتحديات والمخاطر المحتملة، وعليه فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية إعلاء روح التضامن والعمل الجماعي، من خلال اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة تكفل نهوض دول العالم بمسؤولياتها المشتركة، نحو إرساء السلام ومنع نشوب النزاعات، وحماية وإنقاذ الأرواح ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفئات الهشة، ومساعدة الدول النامية، وضرورة دمج منظومة العمل الإنساني مع مزيد من الجهات الفاعلة والشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى إدماج مختلف أصحاب المصلحة بمن فيهم المتضررون».

وأكدت الدكتورة سدرة، أن «دولة الإمارات تعد شريكاً أساسياً في العمل الإنساني الدولي، وبصمة فارقة ونموذجاً ملهماً على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين البشر حول العالم، لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات المستقبلية، حيث إن دولة الإمارات تعد من كبار المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية نسبةً إلى الدخل القومي الإجمالي على مستوى العالم، كما تتمتع بعلاقات وطيدة وشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة وهيئاتها منذ تأسيس دولة الإمارات، ولسنوات عدة قدمت الدولة العديد من المساعدات الإنسانية للبلدان التي تشهد صراعات ونزاعات وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية وتقديم استجابة فورية للتحديات المستقبلية التي يشهدها العالم سواء الصحية أو تداعيات التغير المناخي».

وفي سياق متصل، شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفتها مقررة مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر «COP28» بتقديم عرض للوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني خلال الدورة الـ213 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي عقد في جنيف بسويسرا.

وفي السياق، انتخب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، عضواً في لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد.

وحصدت الشعبة البرلمانية الإماراتية بهذه العضوية مكسباً جديداً يضاف لعضوياتها في الاتحاد، ومنها اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلة للمجموعة الجيوسياسية العربية، وعضوية اللجان الدائمة للاتحاد وهي لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتب منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومجموعة الشراكة بين الجنسين.