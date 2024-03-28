يوسف آل علي: الشيخ زايد علامة فارقة في ميادين الخير

دبي (الاتحاد)

قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «يجسد يوم زايد للعمل الإنساني، مشاعر التلاحم الوطني والوفاء لمسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسخ قيمة الأعمال الإنسانية والخيرية، وكان له بصمة واضحة في مد يد العون للمحتاجين والمعوزين، وشكَّل بهذا النهج علامة فارقة في ميادين الخير والعطاء إقليمياً وعالمياً. وأضاف آل علي: «نحرص في شركة الاتحاد للماء والكهرباء على اتباع هذا المسار الإنساني، والعمل وفق استراتيجيات ورؤى دولة الإمارات التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وندرك مدى أهمية توافر جميع المرافق والخدمات الأساسية، وتأثير ذلك على دعم الجهود الإنسانية، ونؤكد مواصلتنا اتباع الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي ترسخ هذا الإرث العظيم.