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علوم الدار

ضرار بالهول الفلاسي: ثقافة العطاء نهج راسخ

ضرار بالهول الفلاسي
29 مارس 2024 03:33

دبي (الاتحاد)

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات»: في يوم زايد للعمل الإنساني، نحيي ذكرى رحيل مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم العمل الإنساني والتنموي في دولة الإمارات التي تواصل في ظلّ القيادة الرشيدة نهجه الراسخ في نشر ثقافة الإنسانية والعطاء في العالم. 
وأسهمت مبادئه وقيمه الإنسانية في تشكيل ملامح الشخصية الإماراتية التي تزخر بأسمى صور الخير والعطاء والسلام ومدّ يد العون للآخرين. واليوم أصبح العمل الإنساني جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وسلوكنا الحضاري الذي نورثه للأجيال المُقبلة. وأضاف: نتشرف في مؤسسة وطني الإمارات بالسير على خطى الأب المؤسس في العطاء والخير، ونؤكد أن يوم زايد للعمل الإنساني سيبقى دائماً رمزاً للإنسانية والمحبة.

يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
ضرار بالهول الفلاسي
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