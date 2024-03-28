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علوم الدار

صقر القاسمي: «يوم زايد للعمل الإنساني» تأكيد على أصالة العطاء في الإمارات

صقر القاسمي: «يوم زايد للعمل الإنساني» تأكيد على أصالة العطاء في الإمارات
29 مارس 2024 03:34

الشارقة ( الاتحاد)

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قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة ‏بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام تأكيد على أصالة العطاء وتجذره في ديار زايد الخير منذ قيام الاتحاد سنة 1971 على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن ‏سواعد الخير التي عُرف بها أصبحت نهجاً ولبنة من اللبنات التي تقوم عليها نهضة الإمارات، ‏ورمزاً مشرفاً يتحدث عنه العالم أجمع.
وأضاف: إنه بفضل ما غرسه في قلوبنا والدنا المؤسس من قيم تشجع على السخاء وتمدح العطاء، فقد انعكس ذلك بصورة إيجابية على مجتمع الدولة، فلا تخلو إمارة من إمارات الدولة من مؤسسة خيرية تمثل حلقة وصل فعالة ومؤثرة بين المحسنين والمحتاجين.

صقر القاسمي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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