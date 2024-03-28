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علوم الدار

النائب العام للدولة: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة لاستلهام عظمة إنجازات قائد استثنائي

حمد سيف الشامسي
29 مارس 2024 03:32

أبوظبي (وام)

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أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة متجددة لاستلهام عظمة إنجازات قائد استثنائي، هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من دولة الإمارات أيقونة العطاء العالمي، وكرّس حياته في البذل ومساعدة المحتاجين، ليغدو رمزاً للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي، بما قدمه من مبادرات إنسانية للبشرية، وعلى نهجه تسير القيادة الحكيمة انطلاقاً من أن العطاء والعمل الخيري والإنساني في الإمارات استراتيجية عمل وطنية تقوم على الاستدامة، وقيمة إنسانية نبيلة راسخة ومتجذرة في نفوس أبناء الإمارات. وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن دولة الإمارات وهي تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني تواصل قوافلها الإنسانية بلوغ أقاصي العالم، ماضية بثبات في ريادة مسيرة العطاء في ظل قيادتنا الرشيدة عبر مساعدات إنمائية وإنسانية تسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم.

حمد سيف الشامسي
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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