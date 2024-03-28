السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعيد بن محمد يشهد ندوة «سخاوة نفس»

سعيد بن محمد وكبار الحضور خلال المحاضرة (وام)
29 مارس 2024 03:30

العين (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية

شهد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان ندوة نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 1445هـ - 2024م، تحت عنوان «سخاوة نفس».
حضر الندوة أحمد راشد النيادي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة، والمهندس فهد سعيد النعيمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف - العين، والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- مركز العين، وسالم بن محمد بالركاض العامري، وعدد من أعيان المدينة، وقدمها كل من فضيلة الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور توفيق بن مولاي العبقري من المملكة المغربية.
وتناولت الندوة مفهوم سخاوة النفس في الدين الإسلامي وأثرها في تحسين العلاقات وتأليف القلوب وتعزيز المحبة بين الناس، وتطرقت إلى الإنسان الذي يتصف بسخاوة النفس وما حفلت به السيرة والأحاديث النبوية بشأنها.
واستعرضت الندوة أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة والركن الأصيل في اكتساب سخاوة النفس التي تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل وذلك عبر السلوك الذي يقوم به الوالدان لتعزيز وتمكين مفهوم السخاء لدى أبنائهم ليكون متأصلاً ومستداماً يعزز من التعاون الإنساني ويكون له الأثر الإيجابي على المجتمع.

سعيد بن محمد
الإمارات
العين
ضيوف رئيس الدولة
العلماء الضيوف
العلماء ضيوف رئيس الدولة
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©