سعيد بن محمد يشهد ندوة «سخاوة نفس»

العين (وام)

شهد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان ندوة نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 1445هـ - 2024م، تحت عنوان «سخاوة نفس».

حضر الندوة أحمد راشد النيادي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة، والمهندس فهد سعيد النعيمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف - العين، والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- مركز العين، وسالم بن محمد بالركاض العامري، وعدد من أعيان المدينة، وقدمها كل من فضيلة الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور توفيق بن مولاي العبقري من المملكة المغربية.

وتناولت الندوة مفهوم سخاوة النفس في الدين الإسلامي وأثرها في تحسين العلاقات وتأليف القلوب وتعزيز المحبة بين الناس، وتطرقت إلى الإنسان الذي يتصف بسخاوة النفس وما حفلت به السيرة والأحاديث النبوية بشأنها.

واستعرضت الندوة أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة والركن الأصيل في اكتساب سخاوة النفس التي تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل وذلك عبر السلوك الذي يقوم به الوالدان لتعزيز وتمكين مفهوم السخاء لدى أبنائهم ليكون متأصلاً ومستداماً يعزز من التعاون الإنساني ويكون له الأثر الإيجابي على المجتمع.