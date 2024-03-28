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علوم الدار

تعاون بين «صحة أبوظبي» و«إيلي ليلي»

نورة الغيثي وجوانا رالستون خلال التوقيع بحضور منصور المنصوري وديفيد ريكس (وام)
29 مارس 2024 03:30

أبوظبي (وام)

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «إيلي ليلي» العالمية لصناعة الأدوية والاتحاد العالمي للسمنة بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع من خلال التعاون لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحّة ودفع عجلة الحلول المبتكرة لإدارة السمنة والوقاية منها عبر تعاون بين مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي.
وستطلق أبوظبي مبادرة واسعة النطاق، تجمع جملة من القطاعات ذات الصلة لتعزيز ممارسات إدارة السمنة والوقاية منها بشكل فعّال على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية. وتحشد مذكرة التفاهم جهود جميع الأطراف بهدف سد الفجوات السابقة التي أعاقت جهود التصدي للسمنة على مستوى عالمي لسنوات. تم توقيع المذكرة، بحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وديفيد ريكس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة «إيلي ليلي».
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي، وجوانا رالستون، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العالمي للسمنة، وإيرينا زابوروجيتس، الرئيس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة «إيلي ليلي».

دائرة الصحة
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