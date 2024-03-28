السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد عجمان يُكرِّم هيئة الأعمال الخيرية العالمية

عمار النعيمي خلال تكريمه خالد الخاجة (وام)
29 مارس 2024 03:35

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
أزارو «سوبر هاتريك» في «ليلة برتقالية»
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة

كرَّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، نظراً لدور الهيئة المجتمعي البارز ورعايتها كراع رئيسي لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورته الثامنة عشرة.
وقال الدكتور الخاجة، عقب التكريم: «لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على توجيهاته المستمرة ودعمه اللامحدود وزرعه قيم الخير والتسامح والعطاء في المجتمع وفي نفوس أبناء الإمارات، كما نشكر سمو الشيخ عمار النعيمي على رفده مسيرة العطاء وتكريمه لكل جهة تسير على دروب الخير وترسخ قيم التكافل المجتمعي.
وأضاف: «لقد أصبحت فعاليات (رمضان عجمان تقوى وإيمان) علامة فارقة تتميز بها إمارتنا الغالية في شهر رمضان المبارك، وتتشرف هيئة الأعمال الخيرية العالمية في كل عام بتقديم رعاية حصرية للمحاضرات الدينية في المساجد ودعم مشروع سقيا الماء في المساجد، وتقديم مكافآت معلمي ومحفظي القرآن، بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة بالدين الإسلامي، خصوصاً وأن هذه المحاضرات تنظم بلغات عدة: كالعربية والإنجليزية والأوردو، والبنغالية والملبارية، ما يتيح فرصة الاستفادة لعدد كبير من الجنسيات».
وأكد الخاجة أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستمرة في تحقيق أهدافها خلال الشهر الفضيل، ومنها تقديم الدعم للمؤسسات المحلية ومساعدة الأسر المتعففة داخل الدولة، إضافة إلى تنفيذ عشرات المشاريع خارج الدولة، ومنها إفطار الصائمين وتوزيع الطرود الغذائية وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية وكفالة الأيتام وغيرها.

ولي عهد عجمان
عجمان
الإمارات
هيئة الأعمال الخيرية
عمار النعيمي
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©