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سعود المعلا وسعود القاسمي يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان

سعود المعلا لدى استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك (وام)
29 مارس 2024 03:35

أم القيوين، رأس الخيمة (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس المهنئين بشهر رمضان المبارك.
فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسى مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.
حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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وفي رأس الخيمة، واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.
وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وسعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

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