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«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
29 مارس 2024 10:46

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم. 

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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