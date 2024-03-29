«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".