أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E12) - أبوظبي من السبت 30 مارس 2024 إلى الاثنين 1 أبريل 2024.

Partial Road Closure on Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Road (E12) - Abu Dhabi

From Saturday, 30 March 2024 to Monday, 1 April 2024 pic.twitter.com/vZqEaI8Pax