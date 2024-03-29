عويضة المرر: الإمارات رمز صادق ونموذج أصيل للعطاء والتسامح والإنسانية

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية مهمة نستذكر خلالها منجزات الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على صعيد العمل الإنساني والخيري، والذي يسير على نهجه أبناؤه البررة، وشعب الإمارات الوفي، وتستلهم المؤسسات والأفراد من سيرته العطرة في الجود والعطاء لإطلاق المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية داخل الدولة وخارجها.



وأضاف معاليه: «إن بذرة الخير التي غرسها زايد الخير، وحرص على رعايتها وتنميتها أصبحت اليوم شجرة ممتدة الظلال ينعم تحت خيراتها ملايين البشر في مختلف بقاع العالم لتبرهن على أن الإمارات رمز صادق ونموذج أصيل للعطاء والتسامح والإنسانية وحب الآخرين، والسعي لتحقيق الاستقرار والأمان والرخاء للجميع.



وأشار معاليه إلى أن كل فرد في الإمارات يجدد عهده في هذا اليوم بمتابعة هذه المنجزات الحضارية والمحافظة على المكتسبات الإنسانية، والعمل على رفع راية الإمارات خفاقة في كل ميادين الخير للوصول إلى عالمٍ ينعم بالمحبة والرحمة والسلام.