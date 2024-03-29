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علوم الدار

مقصود كروز: الإمارات تستلهم من «إرث زايد» استراتيجيتها للعمل الإنساني

مقصود كروز: الإمارات تستلهم من «إرث زايد» استراتيجيتها للعمل الإنساني
29 مارس 2024 12:21

أكد مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني «أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سخر حياته في سبيل العطاء الإنساني الخالص، وكان نهجه قائماً على أولوية العمل الإنساني باعتباره أسمى معاني الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة دون تمييز أو تفرقة. ‎

وأكد كروز في تصريح له بهذه المناسبة «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستلهم في استراتيجيتها للعمل الإنساني من «إرث زايد» الذي هو بمثابة البوصلة العالمية التي تحدد المسار الإنساني، وترسم ملامح العطاء لشعوب الأرض قاطبة».

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