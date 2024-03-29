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تفاهم بين "الموارد البشرية" و" أبوظبي العالمي" لتسهيل نقل الشركات القائمة في جزيرة الريم

تفاهم بين "الموارد البشرية" و" أبوظبي العالمي" لتسهيل نقل الشركات القائمة في جزيرة الريم
29 مارس 2024 13:28

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وسوق أبوظبي العالمي عن تسهيل إجراءات نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 بتوسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريا.
جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في أبوظبي وقعها خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وأكد خليل الخوري أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجانبين بما يعزز من سهولة الأعمال وزيادة كفاءة وجاذبية وتنافسية سوق العمل الإماراتي، لا سيما في ضوء توفير الخدمات التي تمتاز بالسهولة والكفاءة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي.
 
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:" نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على دعمهم وتعاونهم الاستراتيجي مع سوق أبوظبي العالمي في توفير التسهيلات المطلوبة لمواكبة نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، إذ أن تعاوننا يشكل نموذجاً للتكامل بين سوق أبوظبي العالمي والجهات الحكومية لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي".

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وأضاف: "تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق الانتقال السلس للشركات العاملة في جزيرة الريم للعمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي والاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها السوق عبر منظومته الشاملة والمتقدمة".

المصدر: وام
الموارد البشرية
سوق أبوظبي العالمي
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