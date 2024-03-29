سيف بن زايد يشهد المحاضرة الرمضانية الثالثة لمجلس محمد بن زايد

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية..المحاضرة الثالثة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الرمضاني الحالي بعنوان «رحلة إلى الذات: الارتقاء إلى مستوى التحديات واختيار السعادة».

ألقى المحاضرة الدكتور خالد المنيف مؤلف ومدرب متخصص في علم النفس وتطوير الذات من المملكة العربية السعودية..سلط خلالها الضوء على مجموعة من المفاهيم والأفكار التي من شأنها أن ترتقي بالإنسان وحياته حتى يصل إلى مرحلة النضج والوعي الحقيقي ويتمتع بالسعادة، إضافة إلى الدروس والتجارب الشخصية التي مر بها المحاضر، وشكلت رحلة حياته..بجانب المؤشرات الخمسة التي تدل على تحقيق النجاح الشخصي في الحياة.

وطرح المحاضر رؤيته لمفهوم السعادة ومرحلة النضج الفكري، موضحاً أنها مرحلة تتسع فيها مدارك الإنسان وتتشكل لديه جملة من الخبرات والتجارب، وكم من المواقف يتعامل معها بعقل وفكر واعٍ ما يقوده إلى أسباب السعادة في الحياة.

وقال إن أسباب السعادة تكمن في العديد من العوامل أهمها مدى قدرة الإنسان على إدراك النعم وشكرها وتقديرها فكلما عظمت القدرة على الامتنان ازداد الفرد قوةً وصموداً وعطاء وبالتالي سعادة، بجانب التحلي بروح التفاؤل والإيجابية والمبادرة والسعي إلى تحقيق الأهداف، إضافة إلى الحرص على سلامة القلب التي هي سبب التوفيق والكلمة الطيبة في التعامل مع الآخري،ن وعدم تعليق السعادة بأشخاص أو بما هو متغير.

وقدم الدكتور خالد المنيف مجموعة من النصائح حول الصفات والقيم والأفكار التي ينبغي أن يغرسها الإنسان في ذهنه ويؤمن بها من أجل المضي قدماً في الحياة وتحقيق ما تصبو إليه النفس، فذلك من شأنه أن يسهم في تغيير الحال نحو الأفضل وعيش حياة هانئة.

وأشار المحاضر في هذا السياق إلى نموذج دولة الإمارات في الاهتمام ببناء فكر الإنسان والاهتمام بإسعاده منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما عُرض خلال المحاضرة «مقطع فيديو» شارك فيه عدد من المختصين وهم مريم الهاشمي «مدربة حياة»، وجمال الشحي، كاتب وناشر، والدكتورة صالحة أفريدي، اختصاصية علم النفس السريريّ، الذين طرحوا رؤاهم تجاه موضوع السعادة وتطوير الذات.

وتبث المحاضرة - التي أدارتها سارة محمد الباكري نائب رئيس الموارد البشرية في شركة «تبريد»- على قناتي الإمارات، ومجلس محمد بن زايد على «اليوتيوب» يوم غد السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.