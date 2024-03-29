برعاية نهيان بن مبارك.. صندوق الوطن ينظم احتفالية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»

نظم صندوق الوطن في أبوظبي أمس، احتفالية كبرى بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبمشاركة عدد كبير من الكتاب والمبدعين والمفكرين الإماراتيين، وعدد من شركاء صندوق الوطن.

تضمنت الاحتفالية كلمات تناولت مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأياديه البيضاء على الإنسانية جمعاء، والمنهج الذي أرساه، وسارت عليه قيادتنا الرشيدة من بعده، حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعطاء والمساعدة لكافة شعوب العالم، كما تضمنت الاحتفالية كلمات شعرية تتغنى بحب زايد، ورصد عطائه وعطاء قيادتنا الرشيدة.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن العمل على تعزيز القيم الإنسانية، وتقديم يد العون للجميع الذي تتبناه الإمارات منذ تأسيسها وحتى اليوم يرجع بالأساس إلى رؤية وإيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي أصبح استراتيجية ثابتة تتبناها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتشمل هذه الرؤية كل المؤسسات، وأصبحت نهجاً حضارياً يحمل الوجه المشرق لإمارات الخير، التي وضعت العمل الإنساني كمبدأ رئيس في مسارها الاستراتيجي، مرسخة مكانتها عاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما قدمته وتقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية أسهمت في مواجهة كافة التحديات التي يواجهها العالم.

وقال القرقاوي:«إن صندوق الوطن تجسيد حي لفكرة العطاء التي غرسها الشيخ زايد طيب الله ثراه لأنه يقوم على تعاون عدد كبير من مستثمري الإمارات سواء كانوا مؤسسات أم أفراداً، لتقديم الدعم والمساندة للأجيال الجديدة عبر عشرات المبادرات، والتي تتكامل مع رؤية وأولويات وتوجهات قيادتنا الرشيدة لتمكين أبناء الوطن في القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والإبداع، وترسيخ الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية والانتماء بروح البذل والعطاء»، مشيراً إلى التوجيهات المباشرة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك بتقديم كافة صور الدعم الممكنة لأبناء وبنات الإمارات كافة لكي يكونوا رواداً في المجالات كافة على درب زايد الخير.

ومن جانبها قالت الشاعرة الإماراتية، الهنوف محمد، أثناء مشاركتها في الاحتفالية:«إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني فرصة للتزود بالقيم الأصيلة التي غرسها فينا الوالد المؤسس»، مؤكدة أن العمل الجليل الذي يقوم به صندوق الوطن يعد مثالاً حياً لاستلهام إنسانية زايد الخير، والسير على دربه من أجل الأجيال الجديدة.