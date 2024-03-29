«بيورهيلث» تطلق برامج تدريبية لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية

أعلنت «بيورهيلث» عن إطلاق برامج تدريبية للطلاب والخريجين الإماراتيين بهدف تعزيز التوطين في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتعد هذه البرامج جزءاً من الجهود الحثيثة لـ «مركز التطوير الإماراتي» أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها «بيورهيلث» تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وسيقدم «مركز التطوير الإماراتي» برامج التدريب لطلبة الجامعات والخريجين في المجالات السريرية والصيدلة والتمريض والإدارة مما يساهم في تعزيز مساهمة الكوادر الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية.

وسيتم تقديم مجموعة متنوعة من فرص التدريب والتعلم تتناسب مع مختلف الجداول الأكاديمية والتطلعات المهنية حيث ستكون مدة برنامج التدريب للخريجين 12 شهراً بينما سيكون برنامج التدريب للطلاب لمدة قصيرة ومرنة.

ويستهدف كلا البرنامجين المواهب الوطنية من الشباب لدعمهم في بدء مسيرتهم المهنية وتسريع وتيرة تطورها عبر تعزيز مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية من خلال التدريب أثناء العمل والتعلم من التجارب.

وقال راشد القبيسي رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة «بيورهيلث»: تتمحور رؤية «بيورهيلث» في تنمية ورعاية الجيل المستقبلي من القادة قي قطاع الرعاية الصحية، ونهدف إلى تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة المكتسبة من خلال التجارب المباشرة والمشاريع الواقعية، ونواصل التزامنا الراسخ بتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية ذات المهارات المتميزة في قطاع الرعاية الصحية بهدف دفع عجلة التقدم في القطاع في دولة الإمارات، كما نتطلع إلى المساهمة في دعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

ومع قيام «مركز التطوير الإماراتي» بتوسيع جهوده إلى ما هو أبعد من تطوير المواهب التي تعمل في المجموعة فقط، أبرمت «بيورهيلث» شراكات نوعية مع جامعات رائدة ومن خلال هذا التعاون تعمل «بيورهيلث» على تعزيز وتمكين المواهب الإماراتية لتحقيق الاستدامة ورعاية وتنمية القادة الشباب الذين سيشكلون مستقبل قطاع الرعاية الصحية ويحدثون تأثيراً إيجابياً على المجتمعات في جميع أنحاء الدولة وسيخضع المتقدمون لمقابلات وتقييمات متعددة لضمان اختيار أفضل المرشحين لهذه البرامج.

وفي إطار التزام «بيورهيلث» طويل الأمد برعاية ألف قائد إماراتي مستقبلي خلال السنوات المقبلة وتعزيز مكانتها كجهة عمل مفضّلة، يلعب «مركز التطوير الإماراتي» دوراً محورياً في تعزيز مهارات ومعارف الكوادر الإماراتية.

ويقدّم المركز لكل فرد رحلة تعليمية وتطويرية مصممة خصيصاً لإطلاق إمكاناته الكاملة ودعم نموه المهني؛ ويعكس المركز التزام «بيورهيلث» الراسخ بتعزيز أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مع التركيز بشكل خاص على تطوير القوى العاملة المحلية ذات المهارات العالية وتعزيز جاهزيتها لقيادة ودعم استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها.