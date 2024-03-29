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الطرق والمواصلات توزع «المير الرمضاني» على 2520 مستفيداً

الطرق والمواصلات توزع «المير الرمضاني» على 2520 مستفيداً
29 مارس 2024 19:41

استفادَ 2520 شخصاً من مبادرة المير الرمضاني التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة (يوم زايد للعمل الإنساني).

والمبادرة عبارة عن توزيع عدد (630) بطاقة نول معبأة مسبقا، وذلك بمشاركة قيادات في الهيئة واللجنة النسائية فيها و58 متطوعاً من داخل الهيئة وخارجها قضوا 116 ساعة تطوّع لتنفيذ هذه المبادرة وأسهموا في توفير (34) ألفاً و(800) درهمٍ بفضل عملهم التطوعي للهيئة.

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وقد نفّذ المشاركون في مبادرة (المير الرمضاني) جولات ميدانية شملت الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود في مناطق عدة من الإمارة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة ودعمها معنوياً ومادياً من خلال الوصول إلى منازلهم وإهدائهم بطاقات نول، التي تستخدم لدفع قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة المُسجّلة في نظام تطبيق الدفع نول، كما وتهدف المبادرة إلى تعزيز التسامح والتعاون بين الأفراد وتشجيع الشباب على التطوع ومساندة الأسر المحتاجة لتوفير احتياجات الشهر الكريم.

المصدر: وام
هيئة الطرق والمواصلات
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