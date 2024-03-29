ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً غرباً ليلا وصباح الأحد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي ستسود البلاد غدا، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:08.

بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.