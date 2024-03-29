«دورية السعادة» في ضيافة طفلة وأسرتها

أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، الطفلة مريم من المقيمين بتقديم الهدايا وزيارتها في منزلها في أجواء أدخلت البهجة والسعادة لها ولذويها وتحقيق أمنيتها بالاحتفاء بعيد ميلادها تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

واطلعت أسرة الطفلة مريم عن قرب على دورية السعادة وأهدافها في تعزيز الإيجابية المرورية، واستمعوا لشرح من فريق الدورية حول حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بنشر الإيجابية المرورية من خلال الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وحرصها المتواصل على حماية الأرواح وتعزيز السلامة للجميع.