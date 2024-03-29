محمد بن راشد: الشيخ زايد باقٍ معنا بخيره

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى بخيره وعطائه.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «باقٍ معنا بخيره .. حاضر معنا بعطائه .. لم يغادرنا .. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنشور بمقطع فيديو.

باقٍ معنا بخيره .. حاضر معانا بعطائه .. لم يغادرنا .. وكيف يغادر من بنى للخير دولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. pic.twitter.com/oUQPM6vXue — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 29, 2024