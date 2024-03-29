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علوم الدار

محمد بن راشد: الشيخ زايد باقٍ معنا بخيره

محمد بن راشد: الشيخ زايد باقٍ معنا بخيره
29 مارس 2024 21:18

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى بخيره وعطائه.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «باقٍ معنا بخيره .. حاضر معنا بعطائه .. لم يغادرنا .. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه».
وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنشور بمقطع فيديو.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشيخ زايد بن سلطان
محمد بن راشد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يوم زايد للعمل الإنساني
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