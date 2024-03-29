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علوم الدار

منصور بن زايد: الإمارات تواصل التزامها بالإرث الإنساني الثري للشيخ زايد

منصور بن زايد: الإمارات تواصل التزامها بالإرث الإنساني الثري للشيخ زايد
29 مارس 2024 22:06

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، إن الإمارات تواصل التزامها بالإرث الإنساني الثري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): «في "يوم زايد للعمل الإنساني".. والذكرى العشرين لرحيله، تواصل الإمارات التزامها بالإرث الإنساني الثري للشيخ زايد "رحمه الله" في العطاء ومد يد العون لكل محتاج ما جعلها رمزاً للخير والتضامن وأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المستوى العالمي».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «يأتي إطلاق رئيس الدولة اليوم "مبادرة إرث زايد الإنساني" استمراراً لنهجه وترسيخاً لقيمه».
وختم سموه بالدعاء قائلاً: «نسأل الله تعالى أن يرحم الوالد الشيخ زايد جزاء ما قدمه إلى المحتاجين في العالم وما تركه من أثر طيب ونهج إنساني نبيل نسير على خطاه».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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مبادرة إرث زايد الإنساني
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