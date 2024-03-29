شرطة أبوظبي تنفي تغيير السرعات على أحد الطرقات

نشرت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الجمعة، تنويها لنفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعات على أحد الطرقات.

وقالت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "شرطة أبوظبي تنفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي "المفرق - الغويفات" وأن سرعة الشارع 160 كم/ ساعة".

وأكدت شرطة أبوظبي "على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات، داعية أفراد المجتمع تجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة".

كما دعت إلى "الحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية".