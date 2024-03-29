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علوم الدار

«تنمية الموارد البشرية» يطلق برنامجاً للتوعية المهنية

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
30 مارس 2024 03:17

دبي (الاتحاد)

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نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ورشة عمل للتوعية المهنية لطلبة المدارس الخاصة بالتعاون مع مدرسة المواكب في البرشاء. وشارك في الورشة أكثر من 70 طالباً وطالبة، وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الطلبة وأسئلة نوعية تعكس حاجتهم لهذا النوع من الورش ورغبتهم في معرفة المزيد عن القطاعات التي تُشبه اهتماماتهم وكيف يمكنهم التخصص فيها.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نهدف عبر برنامج التوعية المهنية لطلبة المدارس الخاصة في دبي إلى تزويد طلبة المدارس من مرحلة الصف العاشر فأكثر بالثقافة المهنية التي تمكنهم من التعرّف على مهنة أحلامهم في سن مبكّرة قبل وصولهم المرحلة الجامعية».
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «تخطيط تخصصات الأجيال على مقاعد الدراسة دعامة استراتيجية لنجاح توطين القطاع الخاص مستقبلاً وازدهاره».
قدّم الورشة يوسف بن لاحج، مدير مشروع التوعية المدرسية في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتناولت موضوعات أساسية مثل مفهوم العمل، والعوامل التي تؤثر على قرارات الطلاب المهنية، ومعلومات مفصلة حول قطاعات مختلفة حيوية واستراتيجية. وهدفت الورشة إلى تبسيط هذه المفاهيم للطلاب، ومساعدتهم على بدء التفكير في مستقبلهم المهني والمسارات لتحقيقه في وقت مبكّر، وقبل وصولهم سنّ الجامعة. وتضمنت الورشة تعريف الطلبة بمسارات مهنية مختلفة تتوافق مع اهتماماتهم، وكيف يمكنهم التخصص فيها.

تنمية الموارد البشرية
دبي
الإمارات
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