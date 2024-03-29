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بلدية دبي الأفضل في إدارة الصحة والسلامة المهنية

التزام بتطوير وتطبيق المعايير العالمية في الأنشطة والعمليات (من المصدر)
30 مارس 2024 03:17

دبي (الاتحاد)

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حصدت بلدية دبي جائزة السلامة العالمية، إحدى فئات جوائز مجلس السلامة البريطاني لعام 2024، والتي يمنحها المجلس للمؤسسات التي تُطبق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، لضمان استدامة بيئة عمل صحية وآمنة، تحافظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاقدين والزوار، بما فيهم أصحاب الهمم، إضافةً إلى الحفاظ على الممتلكات.
وجاء فوز البلدية بالمركز الأول من الجائزة، تقديراً لجهودها في إدارة منظومة الصحة والسلامة المهنية، بعد أن أظهرت التزاماً بتطوير وتطبيق المعايير العالمية في الأنشطة والعمليات ضمن مواقع العمل التابعة لها، إضافةً إلى جهودها في الحفاظ على استدامة الثقافة الإيجابية للسلامة، من خلال تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات، وقياس مدى الجاهزية للطوارئ، وتقييم المخاطر وكفاءة التحقيق في الحوادث والدروس المستفادة، فضلاً عن الالتزام برعاية الصحة النفسية للموظفين وسلامة أصحاب الهمم، والالتزام بسلامة المتعاقدين، طبقاً لمنظومة الآيزو 45001.
كما نالت المركز الثاني من الجائزة ذاتها عن مشروع «إدارة الصحة والسلامة المؤسسية في بلدية دبي»، والذي يُبين المرونة والتأثير الإيجابي لنظام الصحة والسلامة والبيئة المُطبق في البلدية والتحديث المستمر عليه، حيث أسهم المشروع في وضع إطار شامل لاحتياجات الصحة والسلامة المهنية لجميع الفئات الوظيفية، وتوضيح المتطلبات والاشتراطات اللازمة للمبادرات والأنشطة والعمليات المتعلقة بذلك المجال في جميع مواقع العمل.

بلدية دبي
الإمارات
دبي
مجلس السلامة البريطاني
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