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سعود بن صقر وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة خالد بن سعود بن خالد القاسمي

سعود بن صقر وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة خالد بن سعود بن خالد القاسمي
29 مارس 2024 23:02

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، اليوم، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي، وذلك في مجلس العزاء في الخران برأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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كما تقبل التعازي من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده، الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.
إلى ذلك، قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء في مجلس العزاء في الخران برأس الخيمة، الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، والشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سعود بن فيصل القاسمي، مدير هيئة الطيران المدني في الشارقة. وأعرب سموه عن خالص مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
واجب العزاء
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