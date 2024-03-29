بلدية عجمان تطلق «مدارس صفرية الكربون»

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مبادرة مدارس صفرية الكربون، والتي أطلقها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مؤتمر عجمان الدولي السابع للبيئة، انسجاماً مع المساعي الرامية لتحقيق مبادئ الاستدامة، والوصول إلى الحياد الكربوني، ومواكبة لتوجهات دولة الإمارات بتحقيق صفرية الكربون في حلول عام 2050.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالبلدية، أن نشر الثقافة الإيجابية بين الجيل الناشئ، هو أهم أهداف الدائرة في القطاع الحيوي، مؤكداً أن المبادرة تهدف لتحقيق أهداف طموحة مستهدفة المدارس، للتقليل من بصمتها الكربونية، والوصول إلى صفرية كربونية، تدعم وتساهم في الحد من الانبعاثات، وتحسين بيئة المدارس، وتقلل تأثيراتها على المحيط.

وقال إن دور المدارس في ريادة الاستدامة البيئية يأتي من خلال اتباع الإجراءات اللازمة، ومن ضمنها تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وتحسين نظام التبريد والتهوية وتكييف الهواء، لتقليل استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد وإدارة النفايات من المصدر.